Бизнес Государственные учреждения Новости

С 1 июля отменяется льгота НДС на посылки из третьих стран

Автор Анжелика Орлёнок 10
Скоро отменяется льгота НДС на товары из третьих стран

С 1 июля отменяется льгота НДС на ввозимые товары, которые присылаются из третьих стран. После этой даты люди смогут декларировать товары самостоятельно.

Об этом сообщает Департамент таможни Литвы. 

С этой целью уже внедряется специальная упрощенная электронная система. Льгота упразднена во всем ЕС, а значит и в Литве. С июля будут облагаться НДС все товары стоимостью хотя бы в один евроцент, приобретённые в интернет-магазинах третьих стран и присылаемые по почте. Напомним, что на данный момент импортная льгота распространяется на посылки стоимостью до 22 евро.

Вместе с введением налога появится и обязанность заполнять таможенную декларацию на товар. Как и сейчас, это сможет сделать либо компания, совершающая доставку, либо сам заказчик.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Французского бульдога выбрали мэром

Автор Эвелина Никанорова
Начинается вакцинация в домах опеки

Начинается вакцинация в домах опеки

Автор RUSRADIO LT
Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном

Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном

Автор RUSRADIO LT
Ингрида Шимоните обратилась к жителям Литвы

До Пасхи карантинный режим не изменится

Автор Евгений Русаков
С началом оттепели возможны различные инциденты

С началом оттепели возможны различные инциденты

Автор RUSRADIO LT
Лесники подсчитали ущерб от снегопада

Лесники подсчитали ущерб от снегопада

Автор RUSRADIO LT

На улицах городов зажглись елки. Можно их покупать уже и домой

Автор Анжелика Орлёнок

Возвращение легендарных Тома и Джерри

Автор Эвелина Никанорова
Maltiečių sriuba

В Клайпеде проходит благотворительная акция Maltiečių sriuba

Автор RUSRADIO LT