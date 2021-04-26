С 1 июля отменяется льгота НДС на посылки из третьих стран

С 1 июля отменяется льгота НДС на ввозимые товары, которые присылаются из третьих стран. После этой даты люди смогут декларировать товары самостоятельно.

Об этом сообщает Департамент таможни Литвы.

С этой целью уже внедряется специальная упрощенная электронная система. Льгота упразднена во всем ЕС, а значит и в Литве. С июля будут облагаться НДС все товары стоимостью хотя бы в один евроцент, приобретённые в интернет-магазинах третьих стран и присылаемые по почте. Напомним, что на данный момент импортная льгота распространяется на посылки стоимостью до 22 евро.

Вместе с введением налога появится и обязанность заполнять таможенную декларацию на товар. Как и сейчас, это сможет сделать либо компания, совершающая доставку, либо сам заказчик.

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