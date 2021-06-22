Скоро снять со счета наличные станет гораздо проще. В течение года мест, где можно обналичить деньги, должно стать в два раза больше.

Сейчас банкоматы установлены примерно в 90 пунктах, а к июлю следующего года их должно быть уже не менее 191. Это предусмотрено в подписанном между Центробанком Литвы и участниками рынка договоре.

Таким образом планируется достигнуть цели, чтобы людям не приходилось ездить за наличными по десять километров.

Кроме того, в договоре предусматривается, что в местах обналичивания средств должно быть достаточное количество денег. В наличии должны быть и крупные, и мелкие банкноты. А возможность снять наличные должна предоставляться по меньшей мере 12 часов в сутки.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.