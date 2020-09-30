Скоро выборы. Что важно знать каждому избирателю

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Совсем скоро, 11 октября, в нашей стране будут проходить выборы в Сейм Литвы. Что необходимо знать каждому избирателю.

Прежде всего, прибыв на избирательный участок, надо будет, в соответствии с текущими правилами, надеть защитную маску, а с собой иметь документ, удостоверяющий личность, и собственную ручку. Если вы ее забудете, вам ее, конечно дадут, а потом продезинфицируют.

В ближайший понедельник появляется возможность для досрочного голосования. В этот раз голосовать досрочно можно будет дольше обычного — не 2, а 5 дней, а работать избирательные участки будут на час дольше, чем обычно, — с 7 утра до 8 часов вечера. Кроме того, до следующей пятницы голосование будет проводиться в больницах, домах опеки и местах лишения свободы.

Посетят работники избирательных комиссий и граждан, которым позволено голосовать на дому. В связи с пандемией коронавируса ходить по домам они в этот раз будут в защитной одежде и масках. Право голосовать на дому есть у избирателей старше 70 лет, а также у людей с ограниченными возможностями и у тех, кто за ними ухаживает. Кроме того, не приходить на избирательный участок в этом году позволяется людям, которые находятся дома на самоизоляции. Однако им для этого предварительно надо будет заполнить специальную анкету. Ссылку на страницу Главной избирательной комиссии с формой заявления вы сможете здесь https://www.vrk.lt/prasymai-vrk

С любыми вопросами, связанными с выборами и процессом голосования, можно обращаться по телефону 1855, информационная линия работает с 7 до 20 часов. По этому номеру можно узнать, включены ли вы в списки голосующих на дому, или выразить такое желание. Узнать, в каком округе вам положено голосовать, и можно ли проголосовать заранее. Можно поинтересоваться, что делать, если вы заболели и не можете прийти на избирательный участок в день выборов, и многое другое. Подскажу и еще полезную ссылку — https://www.rinkejopuslapis.lt/, где можно найти много важной информации.