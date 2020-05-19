Listen to «Скорректировано предоставление услуг паллиативной помощи» on Spreaker.

“Тяжелые” пациенты во время карантина и далее смогут оставаться в лечебных учреждениях паллиативной помощи на неопределенный срок. Эти поправки к Закону о медицинском страховании были приняты Сеймом с целью улучшения положения лиц, находящихся в больницах по уходу. Новая правовая база предусматривает, что вспомогательные услуги в больницах паллиативного ухода будут предоставляться в течение неопределенного периода.

Напоминаем, что действующий закон предусматривал, что услуги по уходу и по оказанию вспомогательной помощи предоставляются на срок не более 120 дней в течение одного календарного года. После вступления в силу поправок, в период в 120 дней не будут включаться карантин и чрезвычайная ситуация.