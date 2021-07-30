Музыкальная новинка

Скриптонит выпустил альбом с артистами Musica36

Автор Эвелина Никанорова 2
Скриптонит выпустил альбом с артистами Musica36

Скриптонит выпустил альбом совместно со своими подопечными с лейбла Musica36. В альбом под названием «Плохие привычки» вошло 11 треков. Отметим, что большенство треков спродюсировал сам Скриптонит.

В альбоме можно услышать сольные песни Индаблэка и Скриптонита, а также  музыкальные коллаборации с Didar’ом, Gee Baller и R&B-исполнителем Rodionis’ом.

Musica36 – лейбл звукозаписи и продюсерский центр, основанный Скриптонитом в 2019 году, после ухода из Gazgolder.

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