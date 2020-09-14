Listen to «Скрытыми формами коронавируса переболели всего 3% жителей Литвы» on Spreaker.

В Литве, сами того не зная, переболели коронавирусом менее трех процентов жителей страны, показывают первичные данные исследования популяции. В шести проверенных самоуправлениях количество переболевших составляет примерно от полутора до трех процентов. Самый низкий показатель в Вильнюсе, самый высокий – в Каунасе. Две трети участников исследования не ощущали никаких симптомов болезни. Позже ученые более детально проанализируют данные. Они являются достаточно репрезентативными, хотя участие в исследовании приняло наполовину меньше жителей, чем планировалось – около 3 тысяч. Самыми активными были жители районов Укмерге и Таураге, меньше всего исследованием заинтересовались клайпедчане.

А за сутки в стране установлено 44 новых случая заражения коронавирусом. COVID-19 болеют 1095 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии.