Новости Самоуправления

Скульптуры – в честь Дня восстановления Литовского государства

Автор RUSRADIO LT 36

Перед Днем восстановления государства, 16 февраля, жителей Каунасского района приглашают украсить свои дворы снежными ледовыми скульптурами и замками.

Власти Каунасского района даже проведут конкурс этих зимних произведений.

Их авторы могут до 14 февраля присылать снимки праздничных скульптур. За отобранных финалистов смогут проголосовать все желающие на странице самоуправления в фейсбуке.

Пятерых победителей будут ожидать сладкие призы.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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