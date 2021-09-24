Slava Marlow с HammAli и Navai спели об отношениям

Slava Marlow с дуэтом HammAli и Navai выпустили совместку «Бриллианты VVS». Под латиноамериканскую гитару и неторопливый бит артисты размышляют об отношениях.

Отметим, что упоминаемый в треке VVS — это один из лучших сортов чистоты бриллианта.

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