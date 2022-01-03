Музыкальная новинка

Slava Marlow устроил обстрел в клипе «Миллион дорог»

Автор Эвелина Никанорова
Slava Marlow устроил обстрел в клипе «Миллион дорог»
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Slava Marlow выпустил новый клип «Миллион дорог» по мотивам игры Free Fire. По словам артиста, это его самый дорогой клип.

«Мы такое мясо сделали» — подписал релиз Слава.

 

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