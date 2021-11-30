Музыкальная новинка

Слава продолжила «Одиночество» «Голодной любовью»

Автор Эвелина Никанорова
Слава продолжила «Одиночество» «Голодной любовью»
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Слава представила композицию «Голодная любовь». Автором стихов выступил Михаил Гуцериев, а музыку написали Виктор Дробыш и Тимофей Леонтьев. В репертуаре Славы это уже шестая совместная работа с Гуцериевым.

«- «Голодная любовь» — абсолютно моя песня. Я прожила её от начала и до конца», — поделилась исполнительница.

Новая работа Славы перекликается с её хитом 2010 года.

«- Когда я впервые прочитала стихи к песне «Голодная любовь», то сразу поняла, что они в чём-то близки моей песне «Одиночество». Уверена, что «Голодная любовь» может стать моим вторым «Одиночеством», — считает артистка.

Источник: InterMedia

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