Listen to «Следите за снежинками в расписании общественного транспорта» on Spreaker.

Представители компании Susisiekimo paslaugos сообщили, что в жаркие летние дни пассажиры столичного общественного транспорта не будут испытывать неудобства при поездках в автобусах или троллейбусах. По их словам, 76% всего столичного общественного транспорта оборудовано кондиционерами.

На стендах возле остановок, а также в приложении m.Ticket и на странице stops.lt пассажиры будут видеть значок со снежинкой рядом с маршрутами общественного транспорта, что соответственно будет означать наличие кондиционера в конкретном автобусе или троллейбусе.

Между тем, пассажирам стоит знать, что если в общественном транспорте работает кондиционер, то открывать окна или люки нет надобности. Если же вы едете в автобусе или троллейбусе, где нет кондиционера, то окно или люк открыть можно.