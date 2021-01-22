Новости Паутина

Слонов в Африке посчитают из космоса

Автор Эвелина Никанорова 28
Африканский слон

Зоологическое общество Лондона придумало новую технологию подсчета слонов из космоса, пишет Би-би-си.

С помощью данной технологии ученые смогут эффективнее мониторить популяцию животных в Африке. Кроме того, система позволит бороться с браконьерством даже там, где сложно получить разрешение на съемку с самолетов.

Спутниковые изображения  будут обрабатываться с помощью алгоритмов машинного обучения. Как уже известно, программа различает в серых пятнах в зеленом лесу слонов, блуждающих между деревьев. Она способна распознавать даже мелкие детали, недоступные невооруженному взгляду. В итоге, за один безоблачный день можно исследовать до 5000 квадратных километров среды обитания слонов.

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