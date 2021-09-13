В зеленой зоне стран, пострадавших от коронавируса, остались только Польша и Чехия. Словакия и Венгрия на этой неделе покинули зеленую зону.

Это означает, что невакцинированные или не переболевшие ковидом путешественники, приезжая в Литву из этих стран, должны иметь отрицательный тест на ковид. А спустя 3-5 дней после возвращения его надо будет повторить.

В то же время из красной в желтую зону перешли испанские острова Тенерифе и Гран-Канария, а также португальский остров Мадейра и Швеция.

Данный список будет действовать с 13 по 19 сентября.

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