Covid-19

Словакия и Венгрия на этой неделе покинули зеленую зону

Автор Анжелика Орлёнок
Словакия и Венгрия на этой неделе покинули зеленую зону

В зеленой зоне стран, пострадавших от коронавируса, остались только Польша и Чехия. Словакия и Венгрия на этой неделе покинули зеленую зону.

Это означает, что невакцинированные или не переболевшие ковидом путешественники, приезжая в Литву из этих стран, должны иметь отрицательный тест на ковид. А спустя 3-5 дней после возвращения его надо будет повторить.

В то же время из красной в желтую зону перешли испанские острова Тенерифе и Гран-Канария, а также португальский остров Мадейра и Швеция.

Данный список будет действовать с 13 по 19 сентября.

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