Словакия снова запускает массовое тестирование на коронавирус

Словакия с 18 января снова запускает массовое тестирование на коронавирус, а с 26 января по 7 февраля ужесточает запрет на выход из дома: на работу смогут ходить только те, у кого есть негативный тест на коронавирус.

В октябре-ноябре 2020 года Словакии удалось протестировать практически всех жителей страны старше 10 лет. Всего в стране живут около 5,5 млн человек.

***

Организация общественного тестирования Эстонии открыла в Нарве приграничный пункт тестирования на коронавирус, в котором медработники центра Confido будут круглосуточно брать у всех желающих пробы из носоглотки для проведения ПЦР-теста на коронавирус.

***

Киев планирует отменить жесткий локдаун с 25 января. После отмены жестких мер будут действовать ранее введенные ограничения, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Сейчас мы разрываем ту цепочку, которая образовалась с Нового года до Рождества. Если бы мы не сделали этих зимних каникул, то в феврале вышли бы на критические показатели, которые не позволили нашей медицинской системе справляться”, – отметил премьер.

По его словам, главной целью локдауна было ограничение мобильности населения, что позволило не перегружать систему здравоохранения до получения вакцины от коронавируса. Ее поступление ожидается не позже февраля. Жесткие анти эпидемические меры в Украине действуют с 8 января.

***

По словам советника правительства Австралии по вопросам здравоохранения Брендана Мёрфи, несмотря на готовящуюся кампанию по вакцинации в стране, открытие границ в текущем году пока не планируется.

“Даже если прививку от коронавируса получит большая часть населения, мы не знаем, насколько эффективно предотвратит распространение инфекции вакцинация”, – сказал Мёрфи.

Границы Австралии закрыты с марта 2020 года. В конце февраля власти планируют начать массовую вакцинацию населения препаратами производства компаний BioNTech/Pfizer и AstraZeneca.