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«Слугу народа» снова покажет Netflix

Автор Эвелина Никанорова

Netflix покажет сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. Как сообщается в твиттере видеосервиса, все три сезона снова станут доступны для просмотра зрителям в США в марте 2022 года.

– Вы просили, и вот он возвращается! – говорится в сообщении.

В «пророческом» сериале рассказывается о простом украинском учителе истории Владимире Петровиче Голобородько (Зеленский), который становится президентом страны после того, как его видео с критикой коррупции стало вирусным в интернете. Три сезона были показаны с 2015 по 2019 год, когда Владимир Зеленский действительно выиграл выборы и стал президентом Украины.

«Слуга народа» уже демонстрировался на Netflix в 2017-2021 годах.

Источник: InterMedia

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