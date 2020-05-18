Listen to «Служба “112” станет доступна и для людей с проблемами слуха» on Spreaker.

С июля в нашей стране начнет действовать мобильное приложение вызова экстренной помощи “112” для людей с проблемами слуха.

Программа поможет общаться глухонемым лицам и операторам Общего центра помощи в режиме тишины, либо при помощи видеозвонка с сурдопереводчиком.

Приложение уже создано и в скором времени станет доступно для пользователей. А пока готовятся инструкции и проводится обучение работников Центра помощи и людей с проблемами слуха.