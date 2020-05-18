Служба охраны государственной границы: поддерживая теневую экономику, люди обкрадывают самих себя

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Донатас Шкарнулис, начальник Управления криминальных расследований Службы охраны государственной границы Литвы

— Здравствуйте! Главной задачей Службы охраны государственной границы является обеспечение контроля за государственной границей и, в частности, охрана внешних границ Европейского Союза на литовском участке ответственности.

С этой целью Служба борется с контрабандой товаров и других предметов через границу, а также проводит мероприятия по выявлению и расследованию деятельности, связанной с трансграничной преступностью, такой, как незаконная миграция.

Для решения задач используются: человеческий ресурс, то есть личный состав сотрудников, служебные собаки, а также технические средства — специальные приборы и системы наблюдения, автомобильные, авиационные и плавучие средства и прочее.

За годы деятельности достигнут значительный прогресс в технической и технологической обеспеченности Службы, укреплении ее потенциала и создании благоприятных условий для повышения эффективности охраны границы.

К вашему сведению, 56% внешней границы, прежде всего, ее самые уязвимые участки прикрыты современными системами технического наблюдения, которые позволяют в любое время суток и при любой погоде контролировать обстановку на границе, обнаруживать несанкционированное движение людей и транспортных средств. В наших планах — расширение их использования и постепенная модернизация. К слову, Литва является лидером в Европе в части использования таких систем, и нас часто в этой сфере ставят в пример другим странам.

Главной угрозой безопасности границы является контрабанда табачных изделий, особенно из соседней Беларуси, с которой Литва имеет самый протяженный участок границы. Значительная разница в ценах на сигареты, географическое положение Литвы и другие обстоятельства формируют комплекс факторов, способствующих как росту контрабанды табачных изделий непосредственно в Литву, так и незаконному их перемещению транзитом через территорию нашей страны. Несмотря на то, что нам удается сдерживать и понемногу снижать объемы контрабанды сигарет через сухопутные участки нашей границы, такая угроза остается существенной, о чем свидетельствуют данные, которые мы получаем в ходе мониторинга ситуации и проведении мероприятий криминальной разведки. Ситуация в целом не позволяет нам расслабляться.

Если взглянуть в прошлое, то, например, в 2010 году незаконные продажи табачных изделий достигли своего пика и составили 43% всего рынка табачных изделий (согласно данным изучения количества пустых пачек). Более 60% людей толерантно относились к торговле контрабандными сигаретами. Радует, что за последние годы этот теневой рынок сократился и составляет около 20% всех продаж.

С начала января по конец апреля текущего года нашей Службой задержано более 400 тысяч пачек контрабандных сигарет, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Сопоставляя это с результатами работы наших коллег, таможенников, можем утверждать, что увеличился поток контрабанды сигарет в пунктах пропуска через границу.

Служба следит и оценивает ситуацию, которая может возникнуть в результате пандемии COVID-19. Пока еще не ясно, насколько глубоко это повлияет на социально-экономическую ситуацию, как быстро восстановится наша экономика. Очевидно, что кризисы подобного рода снижают покупательную способность людей, вызывают рост безработицы и социальной незащищенности граждан. Все это способствует росту теневой экономики. Мы пока не отмечаем резкого ухудшения ситуации, но готовы к реагированию на различные сценарии развития обстановки.

Служба оценивает также и ситуацию, которая может возникнуть на нелегальном рынке табачных изделий после того, как 20 мая вступит в силу запрет на продажу ароматизированных сигарет. В этом году в общем количестве табачных изделий, задержанных нашей Службой, доля ароматизированных сигарет составляет 2%. В прошлом году — 0,3%.

По нашему мнению, вводимый запрет не окажет существенного влияния на ситуацию и не приведет к вовлечению в незаконную деятельность новых людей. Если спрос на ароматизированные сигареты сохранится, их будут ввозить теперешние контрабандисты, используя отработанные способы и каналы. Хотелось бы обратить внимание на интересное обстоятельство — как известно, предложение определяется спросом, так вот сигареты, которые конфискует наша Служба, обычно предназначены для внутреннего рынка, и ароматизированные сигареты задерживаются в малых количествах, то есть подавляющий объем контрабанды составляют обычные, не ароматизированные сигареты. На основании этого можно предположить, что люди, покупающие ароматизированные сигареты, более ответственно строят свои отношения с государством и отрицательно относятся к контрабандным сигаретам. Предполагаем, что с вводом запретов в сфере табачной торговли часть людей выберет доступные альтернативные товары, а другая часть откажется от курения, что уже наблюдается в последнее время. Вполне вероятно, останутся и такие люди, которые будут формировать спрос на запрещенные виды сигарет.

Люди должны понимать, что, поддерживая теневую экономику, они обкрадывают самих себя, своих детей, свою страну и поддерживают тех, кто не создает общественных благ и преследует совершенно антиобщественные цели.