Listen to «Служба занятости возобновляет предоставление услуг для клиентов в отделах обслуживания» on Spreaker.

С дальнейшим смягчением карантина с первого июня возобновляется обслуживание клиентов в офисах многих организаций. Мы обратились в Службу занятости Литвы с просьбой прокомментировать, как оно будет осуществляться. В нашем эфире — специалист Службы занятости Милда Янкаускене.

— Служба занятости, реагируя на объявленные правительством условия смягчения карантина, с 1 июня в отделах обслуживания клиентов возобновляет контактное предоставление услуг для клиентов. Однако, хочу акцентировать, что регистрация новых клиентов будет проводиться только электронным способом или по телефону. В связи с установленными рекомендациями безопасности на рабочих местах, во всех отделениях службы занятости потоки клиентов будут ограничиваться. Услуги будут предоставляться только тем, кто заранее резервировал время визита. Зарегистрированным клиентам Службы занятости надо будет связываться со своими ведущими специалистами, и приезжать в Службу только в назначенное специалистом время.

Еще хотела бы сказать, что клиенты будут обслуживаться удаленно следующими способами. Можно звонить по нашему специальному телефону для консультаций 1883, или (+3705) 2500883. Можно также регистрироваться через интернет. Наша страничка — uzt.lt. Надо нажать ссылку: регистрация в Службе занятости. Всю актуальную информацию мы размещаем, как и говорилось, на интернет-странице Службы занятости, мы также размещаем информацию в социальной сети фейсбук.

— А каких сотрудников сейчас чаще всего ищут работодатели?

— В данное время понемногу оживает рынок труда, особенно если посмотреть на последние две недели. В связи с летним сезоном за последнюю неделю было трудоустроено 5600 человек — это на 20% больше, чем за предыдущую неделю. В настоящее время работодатели ищут: работников для перерабатывающей и строительной отрасли, оптовой и розничной торговли. Также увеличилось количество объявлений о поиске сотрудников в области водоснабжения и очистки стоков воды, сбора и обработки отходов, для предприятий лесной и рыбной промышленности.

В области неквалифицированных работников повысился спрос на разнорабочих, работников по уборке территорий, сборщиков урожая, сварщиков, слесарей, электриков, строителей разного профиля. Что характерно всегда для этого периода, требуются продавцы — торговые центры ищут. Говоря о специалистах, повысилась потребность в администраторах, помощниках социальных работников, менеджерах бизнес-сектора, консультантах услуг.