Служба занятости: за что будут лишать статуса безработного?

Парламент Литвы одобрил поправки к Закону о занятости. В них предлагается разделять безработных на готовых приступить к работе и тех, кто только готовится. Тем, кто готов работать, сразу же будут предлагать рабочие места. А в случае с клиентами другой группы будут выяснять причины, которые мешают им устроиться на работу, и работать над их устранением.

За работой или за пособием?

Не секрет, что многие приходят в Службу занятости не за работой, а ради статуса безработного, дающего социальные гарантии. Поэтому изменения позволят сделать так, чтобы те, кто может работать, не избегал трудоустройства.

Кроме того, предполагается, что новые поправки помогут потенциальному работодателю и соискателю работы быстрее найти друг друга. Услуги по поиску работы будут оказываться тем, кому она действительно нужна, а не тем, кто зарегистрировался в Службе занятости формально.

При этом планируется компенсировать расходы на проезд в Службу занятости или на собеседование с работодателем. Максимальная компенсация повысится до 30% от ММЗ (это 219 евро) в месяц, а срок продлится с 3 до 4 месяцев.

Изменяется система выплат по безработице

Предложения о работе будут делаться на основании предыдущей заработной платы безработного (сейчас она не учитывается).

Первые три 3 месяца должна предлагаться зарплата, составляющая не менее 80% предыдущей.

С 4-го по 9-й месяцы – 60% от предыдущей зарплаты.

С 10 месяца будет предлагаться также та работа, которая не соответствует квалификации, компетенции и опыту работы человека. Однако она должна соответствовать состоянию здоровья и установленным продолжительности и стоимости поездки до работы и обратно.

Во всех случаях предлагаемая зарплата не может быть ниже получаемого пособия по безработице.

За что будут лишать статуса безработного?

Человека могут лишить статуса безработного, если он без веской причины дважды в течение 12 месяцев откажется от подходящего предложения.

Служба занятости также будет лишать статуса безработного тех людей, которые работают нелегально.

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