Служба защиты прав потребителей предупреждает о нарушениях

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Растет количество нечестных продавцов и вводящей в заблуждение рекламы.

С начала карантина нарушения чаще всего бывают связаны с недобросовестной рекламой средств защиты от вируса и дезинфекционных жидкостей.

Участились случаи обмана в соцсетях, жалобы по поводу не доставленных интернетных покупок.

С начала марта Служба защиты прав потребителей вела более полусотни связанных с этим расследований, при этом треть из них – по поводу предположений о необоснованно завышенных ценах.