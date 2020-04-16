Служба защиты прав потребителей предупреждает о нарушениях
Апрель 16, 2020 17:30
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Растет количество нечестных продавцов и вводящей в заблуждение рекламы.
С начала карантина нарушения чаще всего бывают связаны с недобросовестной рекламой средств защиты от вируса и дезинфекционных жидкостей.
Участились случаи обмана в соцсетях, жалобы по поводу не доставленных интернетных покупок.
С начала марта Служба защиты прав потребителей вела более полусотни связанных с этим расследований, при этом треть из них – по поводу предположений о необоснованно завышенных ценах.