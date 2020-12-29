Covid-19 Новости

Службы в храмах проводятся без присутствия верующих

Автор RUSRADIO LT 10

Минздрав просит церкви проводить службы без непосредственного участия верующих.

Там, где невозможно обеспечить виртуальное проведение обрядов, на каждого прихожанина должно быть отведено не менее 10 кв. метров площади храма, а расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров, – сказано в рекомендациях. Католическая церковь отменила публичные богослужения в храмах с начала строгого карантина, 16 декабря. По словам секретаря управления Виленской и Литовской епархии Русской православной церкви протоиерея Виталия Моцкуса, в православных храмах также соблюдается установленный порядок, и до 3 января богослужений с присутствием прихожан не будет. Они проходят виртуально. Для личной молитвы церкви остаются открытыми.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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