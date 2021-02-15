Смягчение карантина. Первые шаги и результаты

Не все мелкие предприниматели довольны возможностью наконец возобновить работу.

Представители некоторых салонов красоты, открывшихся после двухмесячного перерыва, жалуются на введенное властями ограничение площади на одного клиента. Мастер из-за этого может принять по паре-тройке человек в день, и очереди клиентов уже составлены на месяц вперед. Кстати, не все специалисты красоты и продавцы прислушались к призыву властей сдать тест на ковид перед началом работы. По данным горячей линии, в течение пяти дней профилактически протестировались всего около 2 тысяч человек.

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Эксперты предлагают правительству постепенно снимать ограничения на передвижение в кольцевых самоуправлениях.

Начиная с трех самых мелких – Алитусского, Шяуляйского и Паневежского. Вопрос будет рассмотрен кабинетом министров в среду. Также предлагается возобновить со следующего понедельника экзамены по вождению. Пока они остановлены, часть людей не могут продолжать или начать работу. На данный момент экзамена ждут более 13 тыс. человек. Есть надежда, что возобновить процесс со следующей недели уже позволит продолжающийся спад показателей заболеваемости.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.