Covid-19 Новости

Смягчения карантина ожидать не стоит, но ситуация улучшается

Автор RUSRADIO LT 39
Смягчения карантина ожидать не стоит, но ситуация улучшается

Комиссия по экстремальным ситуациям при правительстве Литвы выслушала экспертное мнение об эпидемиологической ситуации в стране и эффективности карантинных ограничений.

Правительству предлагается разработать поэтапный план ослабления карантинных мер. В частности, – разрешить некоторым учащимся обучаться дистанционно, но в помещениях школ, а одиноким людям – взаимодействовать с одним выбранным домохозяйством.
Об этом же говорила и премьер Ингрида Шимоните. Она подчеркнула также, что никаких других послаблений карантина в январе не будет. По-прежнему в силе ограничения на перемещение между муниципалитетами. Что касается ограничений в сфере бизнеса, то будут проводиться переговоры с предпринимателями и вестись поиск наилучшего решения.

За прошедшие сутки в стране подтверждено 717 новых случаев заражения коронавирусом. Было проверено более 7 тыс. тестов. Скончались 18 человек.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
Метки:

Актуальные новости

Глюк’oZa представила новую песню «Фан»

Глюк’oZa представила новую песню «Фан»

Автор Эвелина Никанорова

Впереди – Велинес. Каких правил следует придерживаться

Автор RUSRADIO LT
МОК изменил программу летних Олимпийских игр 2024 года

МОК изменил программу летних Олимпийских игр 2024 года

Автор Эвелина Никанорова

50 Cent станет продюсером хоррор-фильмов

Автор Эвелина Никанорова
Сожжение в 1590 году

Власти бельгийского города извинятся за сожжение в 1590 году «ведьмы»

Автор Эвелина Никанорова
Экспертный совет представил 4 сценария карантина

Экспертный совет представил 4 сценария карантина

Автор RUSRADIO LT

За большими и маленькими подарками – к представителям малого бизнеса

Автор RUSRADIO LT
Снизится доступность психотропных медикаментов

Снизится доступность психотропных медикаментов

Автор RUSRADIO LT

В Клайпеде разгрузят магистральные улицы города

Автор RUSRADIO LT