Смягчения карантина ожидать не стоит, но ситуация улучшается

Комиссия по экстремальным ситуациям при правительстве Литвы выслушала экспертное мнение об эпидемиологической ситуации в стране и эффективности карантинных ограничений.
Правительству предлагается разработать поэтапный план ослабления карантинных мер. В частности, – разрешить некоторым учащимся обучаться дистанционно, но в помещениях школ, а одиноким людям – взаимодействовать с одним выбранным домохозяйством.
Об этом же говорила и премьер Ингрида Шимоните. Она подчеркнула также, что никаких других послаблений карантина в январе не будет. По-прежнему в силе ограничения на перемещение между муниципалитетами. Что касается ограничений в сфере бизнеса, то будут проводиться переговоры с предпринимателями и вестись поиск наилучшего решения.
За прошедшие сутки в стране подтверждено 717 новых случаев заражения коронавирусом. Было проверено более 7 тыс. тестов. Скончались 18 человек.