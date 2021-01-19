Смягчения карантина ожидать не стоит, но ситуация улучшается

Комиссия по экстремальным ситуациям при правительстве Литвы выслушала экспертное мнение об эпидемиологической ситуации в стране и эффективности карантинных ограничений.

Правительству предлагается разработать поэтапный план ослабления карантинных мер. В частности, – разрешить некоторым учащимся обучаться дистанционно, но в помещениях школ, а одиноким людям – взаимодействовать с одним выбранным домохозяйством.

Об этом же говорила и премьер Ингрида Шимоните. Она подчеркнула также, что никаких других послаблений карантина в январе не будет. По-прежнему в силе ограничения на перемещение между муниципалитетами. Что касается ограничений в сфере бизнеса, то будут проводиться переговоры с предпринимателями и вестись поиск наилучшего решения.

За прошедшие сутки в стране подтверждено 717 новых случаев заражения коронавирусом. Было проверено более 7 тыс. тестов. Скончались 18 человек.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.