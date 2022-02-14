Смягчены требования для прибывающих в Литву из стран Еврозоны

Людям, прибывающим в Литву из Евросоюза и некоторых других европейских стран, со вторника, 15 февраля, не надо предъявлять никаких связанных с COVID-19 документов. Например, результатов теста или доказательств наличия иммунитета.

Правительство сегодня одобрило также предложение Министерства здравоохранения об отказе от дополнительных требований по тестированию непривитых путешественников из стран Европейской экономической зоны — Швейцарии, Великобритании — и таких стран, как Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан.

По словам министра здравоохранения, «применять более строгие требования больше не имеет смысла, поскольку с распространением в Литве штамма омикрон вновь прибывшие представляют не более высокий риск распространения инфекции, чем само население Литвы».

Невакцинированные и непереболевшие лица, прибывающие из третьих стран, все еще должны сдавать ПЦР-тест не ранее, чем за три дня до поездки. Если же они прибывают на личном транспорте, им следует зарегистрироваться для прохождения теста в Литве в течение следующих суток. Предварительное серологическое тестирование на антитела будет недействительным. При этом, по словам Арунаса Дулькиса, прибывающий в Литву человек по-прежнему будет обязан предъявлять отрицательный результат теста, если он не был вакцинирован признанными в Литве вакцинами или не перенес COVID-19.

Положения для лиц, прибывающих из ЕС и других европейских экономических зон, вступят в силу с 15 февраля, а изменения для граждан третьих стран – с 31 марта.

Источник: delfi.ru