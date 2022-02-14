Covid-19

Смягчены требования для прибывающих в Литву из стран Еврозоны

Автор RUSRADIO LT
1250x500 1
Info.sponsor.1250x500
1250x500 2

Людям, прибывающим в Литву из Евросоюза и некоторых других европейских стран, со вторника, 15 февраля, не надо предъявлять никаких связанных с COVID-19 документов. Например, результатов теста или доказательств наличия иммунитета.

Смягчены требования для прибывающих в Литву из стран Еврозоны

Правительство сегодня одобрило также предложение Министерства здравоохранения об отказе от дополнительных требований по тестированию непривитых путешественников из стран Европейской экономической зоны — Швейцарии, Великобритании — и таких стран, как Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан.

По словам министра здравоохранения, «применять более строгие требования больше не имеет смысла, поскольку с распространением в Литве штамма омикрон вновь прибывшие представляют не более высокий риск распространения инфекции, чем само население Литвы».

Невакцинированные и непереболевшие лица, прибывающие из третьих стран, все еще должны сдавать ПЦР-тест не ранее, чем за три дня до поездки. Если же они прибывают на личном транспорте, им следует зарегистрироваться для прохождения теста в Литве в течение следующих суток. Предварительное серологическое тестирование на антитела будет недействительным. При этом, по словам Арунаса Дулькиса, прибывающий в Литву человек по-прежнему будет обязан предъявлять отрицательный результат теста, если он не был вакцинирован признанными в Литве вакцинами или не перенес COVID-19.

Положения для лиц, прибывающих из ЕС и других европейских экономических зон, вступят в силу с 15 февраля, а изменения для граждан третьих стран – с 31 марта.

Источник: delfi.ru

Photo 2021 12 23 16.53.28 1
Метки:

Актуальные новости

Изменения в правилах для людей, прибывающих из стран ЕС

Изменения в правилах для людей, прибывающих из стран ЕС

Автор RUSRADIO LT
Вся самая важная информация о тестировании на COVID-19 в Вильнюсе

Вся самая важная информация о тестировании на COVID-19 в Вильнюсе

Автор Анжелика Орлёнок
Новые меры управления коронавирусом COVID-19. Список изменений

Новые меры управления коронавирусом COVID-19. Список изменений

Автор RUSRADIO LT
У детей временно не будут требовать «паспорт возможностей»

У детей временно не будут требовать «паспорт возможностей»

Автор RUSRADIO LT
Минздрав подготовил схему вакцинации бустерной дозой

Минздрав подготовил схему вакцинации бустерной дозой

Автор RUSRADIO LT
Подробно &#8211; об изменениях, касающихся «паспорта возможностей»

Подробно – об изменениях, касающихся «паспорта возможностей»

Автор Анжелика Орлёнок
С 28 декабря – ограничения, связанные с «паспортом возможностей»

С 28 декабря – ограничения, связанные с «паспортом возможностей»

Автор RUSRADIO LT
Изменения в списке стран, поражённых коронавирусом

Изменения в списке стран, поражённых коронавирусом

Автор Анжелика Орлёнок
Три испанских острова переместились из красной зоны в жёлтую

Три испанских острова переместились из красной зоны в жёлтую

Автор Анжелика Орлёнок