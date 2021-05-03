Covid-19 Новости

Смягчены условия изоляции по возвращении из девяти стран

Автор Анжелика Орлёнок 43
Смягчены условия изоляции по возвращении из девяти стран

С сегодняшнего дня более мягкие условия изоляции действуют для приезжающих в Литву из девяти стран.

Среди них – Эстония и Польша.

При этом более строгая изоляция вводится для путешественников из Индии. Они не только должны изолироваться на 10 дней в отдельных помещениях, но и не могут выходить на прогулку.

Напомним, что все приезжающие в Литву должны предварительно заполнить анкету на сайте Центра общественного здоровья и предъявить отрицательный тест на коронавирус.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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