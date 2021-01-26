Новости Самоуправления

Снегопады оставили многие домохозяйства без электричества

Автор RUSRADIO LT 29

Оператор распределения электроэнергии ESO сообщает, что около шести тысяч домохозяйств в стране остались без электричества.

Виной тому — обильные снегопады. Больше всего проблем зафиксировано в Алитусском, Друскининкайском, Варенском и Лаздияйском районах.

За ночь устранить все неполадки не удалось, но специалисты работают на полную мощность, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.  ESO также сообщает, что телефонная линия компании загружена из-за большого количества вызовов, поэтому предлагается оставлять заявки на починку электросети онлайн на сайте eso.lt.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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