Listen to «Снижение цен в магазинах — не за счет фермеров» on Spreaker.

Поскольку из-за кризиса в период карантина снижается потребление, некоторые торговые сети намерены уменьшить цены на товары, произведенные в Литве. Так, торговая сеть Maxima снижает цены на 500 товаров на 15%.В числе этих товаров — молочные продукты, мясные изделия, хлеб, бакалейные товары, рыба, кондитерские и кулинарные изделия, косметика и средства гигиены.

По словам представителей Lidl, сеть постоянно пересматривает ценовую политику, и часть цен уже была снижена. Rimi ведет постоянные переговоры с поставщиками, сеть Norfа также регулярно пересматривает ценовую политику.

Однако эксперт в сфере розничной торговли Юстас Гавенас отметил, что подобные инициативы приветствуются в том случае, если они не наносят ущерб фермерам.