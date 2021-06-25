Паутина

Снуп Догг запостил у себя в инстаграме Максима Галкина

Автор Эвелина Никанорова 24
Снуп Догг запостил у себя в инстаграме Максима Галкина

Рэпер Снуп Догг приобщился к мемам с Максимом Галкиным. У себя в инстаграме, на который подписаны 61,6 млн человек, он поделился фрагментом шоу «Лучше всех», которое Галкин ведет на Первом канале.

В опубликованном ролике трехлетнему на тот момент шахматисту Михаилу Осипову (съемки проходили в 2016 году) предлагают сыграть с чемпионом мира Анатолием Карповым. Ребенок закономерно проигрывает, плачет и зовет маму. Неподдельные эмоции мальчика и невыполнимость задания, которое ему предстоит, сделали выпуск мемом.

«Когда ты первого уровня и при помощи читов добрался до главного босса», — подписал видео Снуп Догг.

В комментариях к посту отметилось много россиян — они приятно удивляются юмору рэпера и благодарят его за еще одну встречу с Галкиным и Осиповым.

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