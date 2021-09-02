Со 2 сентября «паспорт возможностей» можно распечатать в аптеках

С сегодняшнего дня «паспорт возможностей» можно распечатать в аптеках

Представители некоторых сетей аптек сообщили, что с сегодняшнего дня у них можно распечатать «паспорт возможностей». В частности, чтобы распечатать этот документ в аптеках сети BENU, достаточно прийти в ближайшую аптеку, назвать имя и фамилию, а также личный код. С собой на всякий случай лучше иметь документ, подтверждающий личность. Представители сети аптек BENU подтвердили, что распечатают «паспорт возможностей» быстро и бесплатно, не нужно никакой регистрации, достаточно просто встать в общую очередь. Помимо этого документ можно распечатать и в аптеках сети Eurovaistinė. Для этого в аптеках нужно предоставить документ, удостоверяющий личность. Если же человек хочет получить «паспорт возможностей» для своего родственника, нужно будет предъявить удостоверение личности этого человека. В аптеках сети Eurovaistinė этот документ будут также выдавать бесплатно. Таким же образом всё работает и в аптеках Gintarinė vaistinė. Между тем в аптеках сети Camelia «паспорт возможностей» можно будет получить также бесплатно, но с завтрашнего дня. Отметим, что помимо аптек этот документ можно получить в отделениях «Почты Литвы» и Содры.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний не видит необходимости во всеобщей вакцинации третьей дозой

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний не видит острой нужды во всеобщей вакцинации от коронавируса третьей дозой. По их словам, на сегодняшний день срочной необходимости в дополнительной дозе вакцины для полностью привитого населения нет. Между тем об этом стоит подумать людям с ослабленной иммунной системой. К примеру, во Франции уже вчера началась вакцинация третьей дозой пожилых людей и людей с серьёзными заболеваниями. Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения призвала богатые страны отказаться от третьей дозы, пока миллионы людей в более бедных странах не получили и первую.