Covid-19 Вакцинация

Со 2 сентября «паспорт возможностей» можно распечатать в аптеках

Автор Евгений Русаков
Со 2 сентября «паспорт возможностей» можно распечатать в аптеках

С сегодняшнего дня «паспорт возможностей» можно распечатать в аптеках

Представители некоторых сетей аптек сообщили, что с сегодняшнего дня у них можно распечатать «паспорт возможностей». В частности, чтобы распечатать этот документ в аптеках сети BENU, достаточно прийти в ближайшую аптеку, назвать имя и фамилию, а также личный код. С собой на всякий случай лучше иметь документ, подтверждающий личность. Представители сети аптек BENU подтвердили, что распечатают «паспорт возможностей» быстро и бесплатно, не нужно никакой регистрации, достаточно просто встать в общую очередь. Помимо этого документ можно распечатать и в аптеках сети Eurovaistinė. Для этого в аптеках нужно предоставить документ, удостоверяющий личность. Если же человек хочет получить «паспорт возможностей» для своего родственника, нужно будет предъявить удостоверение личности этого человека. В аптеках сети Eurovaistinė этот документ будут также выдавать бесплатно. Таким же образом всё работает и в аптеках Gintarinė vaistinė. Между тем в аптеках сети Camelia «паспорт возможностей» можно будет получить также бесплатно, но с завтрашнего дня. Отметим, что помимо аптек этот документ можно получить в отделениях «Почты Литвы» и Содры.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний не видит необходимости во всеобщей вакцинации третьей дозой

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний не видит острой нужды во всеобщей вакцинации от коронавируса третьей дозой. По их словам, на сегодняшний день срочной необходимости в дополнительной дозе вакцины для полностью привитого населения нет. Между тем об этом стоит подумать людям с ослабленной иммунной системой. К примеру, во Франции уже вчера началась вакцинация третьей дозой пожилых людей и людей с серьёзными заболеваниями. Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения призвала богатые страны отказаться от третьей дозы, пока миллионы людей в более бедных странах не получили и первую.

Метки:

Актуальные новости

В Литве проводится тестирование учителей на антитела

В Литве проводится тестирование учителей на антитела

Автор RUSRADIO LT
В больницах не хватает медперсонала

В больницах не хватает медперсонала

Автор RUSRADIO LT
Pexels Mali Maeder 1483024 580x426

Коронавирус не помешает любителям отдыха в теплых странах

Автор RUSRADIO LT
За нарушение правил изоляции грозят штрафы

За нарушение правил изоляции грозят штрафы

Автор RUSRADIO LT
Whether Or Not You Are Feeding A Cold Or Starving It Makes Little Difference To The Biology Of A Common Cold. Image From Shutterstock.com 1 580x460

Как определить, простуда у вас или COVID-19

Автор RUSRADIO LT
Пожилые люди нуждаются в эмоциональной поддержке

Пожилые люди нуждаются в эмоциональной поддержке

Автор RUSRADIO LT
Вакцинация детей в возрасте 12+ начнётся уже в середине июня

Вакцинация детей в возрасте 12+ начнётся уже в середине июня

Автор Евгений Русаков
План послабления карантина запланирован на 8 февраля

План послабления карантина запланирован на 8 февраля

Автор Евгений Русаков
В Клайпеде подписан договор о новом центре вакцинации

В Клайпеде подписан договор о новом центре вакцинации

Автор Евгений Русаков