Со старым новым!

Сегодня, 14 января, – Старый Новый год. Поэтому, если у кого-то есть такое желание, – встречу Нового года сегодня можно « допраздновать ».

Старый Новый год – это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Кстати, для многих верующих православных людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста.

Кроме того, этот праздник – все-таки более спокойный, ему не свойственна суета, которая является неизбежным спутником Нового года.