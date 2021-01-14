Новости Рождество и Новый Год

Со старым новым!

Автор RUSRADIO LT 1
Со старым новым!

Сегодня, 14 января, – Старый Новый год. Поэтому, если у кого-то есть такое желание, – встречу Нового года сегодня можно «допраздновать».

Старый Новый год – это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Кстати, для многих верующих православных людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста.

Кроме того, этот праздник – все-таки более спокойный, ему не свойственна суета, которая является неизбежным спутником Нового года.

Метки:

Актуальные новости

Путешествие… в историю

Автор RUSRADIO LT
Клайпеда планирует оставить три въезда в город

Клайпеда планирует оставить три въезда в город

Автор RUSRADIO LT

О некоторых изменениях, которые вступят в силу

Автор RUSRADIO LT
Замена бытовых газовых баллонов в многоэтажках будет продолжаться

Замена бытовых газовых баллонов в многоэтажках будет продолжаться

Автор RUSRADIO LT

Disney рассказал новую рождественскую историю

Автор Эвелина Никанорова

Мероприятия – от Вильнюсского джазового фестиваля до любых музеев мира

Автор RUSRADIO LT
Выбрана самая красивая елка страны

Выбрана самая красивая елка страны

Автор RUSRADIO LT

О некоторых важных для нас решениях

Автор RUSRADIO LT
Медицинские учреждения нуждаются в помощи добровольцев

Медицинские учреждения нуждаются в помощи добровольцев

Автор Анжелика Орлёнок