Со статистикой не поспоришь: расслабляться еще рано

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За прошедшие выходные в стране было установлено более 40 новых случаев заражения, — сообщило Министерство здравоохранения. Из них 15 человек с коронавирусом установили в Антавиляйском пансионате, 10 – в Вильнюсской городской клинической больнице.

Комментируя новые данные, врач-эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене отметила, что на растущее число инфекций влияет смягчение карантина. Как отмечает портал Delfi, на этих выходных вильнюсцы съехались к Зеленым озерам. Там люди, казалось, совершенно забыли о карантине, принимали солнечные ванны и купались.

Напоминаем, что, согласно правилам, на пляжах у воды следует находиться в масках и на расстоянии не менее двух метров от других людей. Маска не обязательна только тогда, когда вы купаетесь и занимаетесь водными видами спорта, либо когда принимаете пищу в заведениях общепита.