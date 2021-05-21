Здоровье Новости

Собаки оказались полезны для уменьшения стресса у студентов

Автор Эвелина Никанорова 19
Студенты и собака

Американские ученые в ходе исследования пришли к выводу, что собаки способны уменьшать уровень стресса у студентов. Благодаря им у учеников улучшились исполнительные функции в стрессовые моменты.

Результаты исследования опубликовали в издании AERA Open. В рамках исследования специалисты под руководством Нэнси Ги из Университета Содружества Виргинии привлекли порядка 309 студентов. Отмечается, что треть студентов подвержена высокому уровню стресса. Всех добровольцев поделили на несколько групп. Так, представителям первой предложили пообщаться с собаками в качестве терапии, тогда как участникам второй предоставили возможность коммуникации с профессиональным психологом. В то же время, третья группа уделяла одинаковое количество времени и собаками и психологам.

В результате,  у студентов, которые проводили время с собаками, зафиксировали улучшения исполнительных функций. Причем положительное влияние имело продолжительный эффект — вплоть до шести недель после занятий.

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