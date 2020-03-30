Соблюдение условий карантина в Вильнюсе и Каунасе

Представитель Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис отметил, что в минувшие выходные на улицах было намного меньше людей, чем обычно. Между тем, несколько случаев, когда сотрудникам полиции пришлось напоминать людям о правилах карантина, всё же произошли.

В общей сложности за субботу и воскресенье полиция получила почти 440 сообщений о нарушениях самоизоляции и карантина. Между тем, самоуправление Вильнюса решило выбрать высокотехнологичный путь для контроля граждан, находящихся на карантине. И если этот метод будет одобрен, то, возможно, уже на этой неделе его начнут использовать в качестве официального инструмента для контроля за соблюдением карантина.

По словам Ремигиюса Шимашюса, важно найти такое решение, которое работало бы независимо от количества людей, находящихся на карантине, и не требовало бы пропорционального роста числа работников, которые следят за его выполнением. Выбранная технология в телефоне или другом гаджете работает по принципу Google Maps, однако для входа необходимо идентифицировать себя через электронные врата власти. Каждый, кто согласится с тем, что необходимое для самоизоляции время он проведёт дома, тем самым подтвердит, что соглашается, чтобы ответственные лица наблюдали за его местонахождением в период карантина. При помощи этой технологии местонахождение человека можно установить с точностью до двух метров, поэтому надобность в том, чтобы ездить и проверять, кто где находится, автоматически отпадёт. С каждым человеком можно будет связаться в любой момент и попросить прислать фотографию в качестве подтверждения данных. В настоящий момент эта технология только проходит тестирование с добровольцами, совершенствуется и автоматизируется. В ближайшее время с её помощью можно будет наблюдать до нескольких сотен человек, находящихся на карантине, далее же это технологическое решение подойдёт и для большего количества человек. После завершения тестового периода информация будет передана на согласование в государственные учреждения.

В свою очередь, каунасцы о нарушении карантина могут сообщать через интернет — об этом их просит каунасская полиция, экипажи которой патрулируют улицы города. На странице svarbu.kaunas.lt можно найти ответы на вопросы, связанные с коронавирусом, и оставить информацию о замеченных нарушениях карантина. Как отмечает сотрудник Каунасского самоуправления Римантас Вилимас, предупреждения чаще всего имеют положительный эффект — большинство юридических лиц, получив их, прекращают свою деятельность, как этого требуют условия карантина. Однако, несмотря на то, что на сегодняшний день нет необходимости в переходе от устных предупреждений к наказаниям, каунасский муниципалитет напоминает, что за нарушение условий карантина штрафы составляют до 560 евро для физических лиц и до 3000 евро — для юридических.