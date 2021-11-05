Мероприятия

События, фестивали, мероприятия и виртуальные путешествия

Автор Анжелика Орлёнок
События, фестивали, мероприятия и виртуальные путешествия
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Столица Литвы вышла в финал престижного европейского конкурса, а городок Кражяй приглашает в виртуальные путешествия.

Вильнюс вышел в финал ежегодного конкурса European Capital of Innovation, «Европейская столица инноваций». Далее за титул самого инновационного города и денежный приз в размере 1 млн евро он будет соревноваться с Дортмундом, Дублином и Малагой.

Победитель будет объявлен 24-25 ноября.

Стали известны даты зажжения ёлок в крупных городах страны. В Вильнюсе и Каунасе церемонии зажжения ёлок пройдут 27 ноября, в Клайпеде – 4 декабря.
События, фестивали, мероприятия и виртуальные путешествия

Foto: Dimitrijaus Kuprijanovo

В Вильнюсском доме учителя начался фестиваль детской книги Vaikų knygų sala. Он продлится до 7 ноября. Все подробности – на странице vaikuknygusala.lt.

В Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляе продолжается Форум Европейского кино Scanorama. Он будет проходить до 14 ноября.

В стране продолжают приводить в порядок объекты природного наследия. Всего в списке – более полусотни наименований. А более половины из них – древние деревья. Им обрезают ветки, формируют крону, делают подпорки и даже лечат раны.

Список виртуальных путешествий по Литве пополнил тур по городку Кражяй. Организаторы уверяют, что во время этого виртуального путешествия можно узнать такие удивительные истории, что Кражяй захочется посетить и в реальности.

Шяуляйская публичная библиотека готовится к Шестой книжной ярмарке. Она будет проходить с 19 по 21 ноября.

Куда осенью можно выбраться с детьми в путешествия, читайте в разделе «Отдых в Литве».

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