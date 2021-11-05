События, фестивали, мероприятия и виртуальные путешествия

Столица Литвы вышла в финал престижного европейского конкурса, а городок Кражяй приглашает в виртуальные путешествия.
Вильнюс вышел в финал ежегодного конкурса European Capital of Innovation, «Европейская столица инноваций». Далее за титул самого инновационного города и денежный приз в размере 1 млн евро он будет соревноваться с Дортмундом, Дублином и Малагой.
Победитель будет объявлен 24-25 ноября.
Стали известны даты зажжения ёлок в крупных городах страны. В Вильнюсе и Каунасе церемонии зажжения ёлок пройдут 27 ноября, в Клайпеде – 4 декабря.
В Вильнюсском доме учителя начался фестиваль детской книги Vaikų knygų sala. Он продлится до 7 ноября. Все подробности – на странице vaikuknygusala.lt.
В Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляе продолжается Форум Европейского кино Scanorama. Он будет проходить до 14 ноября.
В стране продолжают приводить в порядок объекты природного наследия. Всего в списке – более полусотни наименований. А более половины из них – древние деревья. Им обрезают ветки, формируют крону, делают подпорки и даже лечат раны.
Список виртуальных путешествий по Литве пополнил тур по городку Кражяй. Организаторы уверяют, что во время этого виртуального путешествия можно узнать такие удивительные истории, что Кражяй захочется посетить и в реальности.
Шяуляйская публичная библиотека готовится к Шестой книжной ярмарке. Она будет проходить с 19 по 21 ноября.