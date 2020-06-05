Listen to «События и мероприятия, которые можно посетить в ближайшие выходные» on Spreaker.

Сегодня в Клайпеде в бесплатном DRIVE IN CINEMA на парковке для людей с ограниченными возможностями в 22 часа состоится киносеанс. В этот раз будет транслироваться фильм литовских авторов Tobulas pasimatymas, “Идеальное знакомство”. Ссылки на более подробную информацию вы сможете найти на страницах chooseklaipeda.eu/ или renginiai.kasvyksta.lt/klaipeda.

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В Каунасе стартует уникальный проект Pakrantė LIVE. На Нямунском острове неподалеку от арены Žalgiris открывается новая развлекательная зона Pakrantė, где и будет проходить серия летних концертов и мероприятий под открытым небом. Открывается проект сегодня, а завтра, 6 июня, состоится первый концерт — свое 20-летие на сцене отметит группа Saulės kliošas. Ну а далее каждый четверг, пятницу и субботу в Pakrantė можно будет приезжать целыми семьями — в программе и фургоны с едой и напитками, и зона развлечений для самых маленьких. Все подробности — на страничке kaunas.kasvyksta.lt.

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В столице открыл двери для посетителей кинотеатр Multikino, и одновременно с этим закрылся автокинотеатр под открытым небом на крыше торгового центра Ozas, который работал в период карантина. В репертуаре Multikino — картины, которые вышли в прокат в нынешнем сезоне, кроме того зрители смогут посмотреть девять фильмов фестиваля «Киновесна». Время работы кинотеатра — с 10 до 22 часов, посетителей просят приходить в масках. В зале пока придется соблюдать дистанцию, а помещения и поверхности будут регулярно дезинфицироваться и проветриваться.

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Завтра, 6 июня, во всем мире отмечается День русского языка и День рождения великого русского поэта и писателя А.С. Пушкина. Напомним, что у Александра Сергеевича, точнее у его младшего сына, есть прямая связь с Литвой — в столичном районе Маркучай находится усадьба Григория Александровича Пушкина. На страничке музея отмечено, что из-за карантина в этом году нет возможности отметить День рождения любимого поэта традиционным праздничным концертом и творческими мастерскими. Однако завтра, 6 июня, музей будет открыт с 10 до 16 ч. А для того чтобы в сложившихся условиях он смог принять всех желающих, администрация просит зарегистрироваться заранее по телефону +370 5 260 04 15. Кроме того, всю подробную информацию можно найти на страничке музея в интернете puskinas.lt или в фейсбуке.

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Ну а в столице нашей страны с сегодняшнего дня и все ближайшие выходные будет царить атмосфера итальянского праздника. Посетителей ожидают итальянская кухня с ее неповторимыми кулинарными шедеврами и кофейными ароматами, зажигательная музыка, элегантные автомобили, и даже венецианский карнавал. По всей столице будет организовано семь “итальянских” пространств. В Бернардинском саду появится семейная территория, в сквере К. Сирвидаса в Старом городе — настоящий очаг итальянской культуры. В сквере Винцаса Кудирки можно будет слушать музыку и танцевать. В квартале Стиклю обоснуется целый городок миланской принцессы Боны Сфорца, которая была королевой польской и великой княгиней литовской. Улицы Вокечу, Пилес и Савичяус пригласят в гастрономические и бутиковые туры с итальянским оттенком. Ну а в Ужуписе можно будет принять участие в Венецианском карнавале, который начнется в субботу в 16 часов. Но для того, чтобы не пропустить ничего интересного, лучше будет изучить всю программу итальянского уик-энда в литовской столице: govilnius.lt/italisko-savaitgalio-programa.