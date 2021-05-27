Отныне церемония бракосочетания может состояться не только в ЗАГСе. В качестве альтернативы молодые люди уже сейчас могут выбрать Бернардинский сад, а позже – и другие места в столице.

Чаще всего молодые люди, ищущие альтернативу Дворцу бракосочетания, женятся в Вильнюсской Ратуше, Ботаническом саду, Вяркяйском дворце, музеях. И очень часто – во дворах, на террасах и в холлах гостиниц и ресторанов. В связи с этим столичное самоуправление решило предложить несколько мест Вильнюса для проведения свадебных церемоний.

По словам представителя Вильнюсского самоуправления Иоланты Кузьмиене, молодые люди часто интересуются о том, где можно было бы зарегистрировать брак. По её словам, в настоящее время самоуправление Вильнюса готовит место для свадебных церемоний в Бернардинском саду. Кроме того, в качестве альтернативы предлагается открытое пространство на площади возле Дворца бракосочетания.

Иоланта Кузьмиене также рассказала, что интерьер Дворца бракосочетания был обновлён. А чтобы регистрация брака соответствовала ожиданиям молодых людей, для них подготовлена памятка, где предлагаются идеи, которые сделают церемонию более индивидуальной. Ведь счастье кроется в деталях.

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