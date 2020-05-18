Listen to «Сочетаться узами брака решились в два раза меньше молодоженов, чем год назад» on Spreaker.

Во время карантина количество заключаемых браков в городах страны упало почти в два раза. Однако большинство пар, решивших отложить свадьбу, надеются, что смогут пожениться этим летом или ранней осенью.

В столичном ЗАГСе в апреле узами брака соединились 99 пар, в мае намечены 122 свадьбы.

Для сравнения: в прошлом году в апреле-мае эти цифры составили почти 170-250 свадеб.

В Каунасе в апреле зарегистрировано менее 40, в мае запланировано менее 70 браков. Прошлой весной их было примерно вдвое больше. Хотя Минздрав, пытаясь предотвратить распространение коронавируса, не запрещает проводить личные праздники, все же рекомендуется свадьбы, крестины и юбилеи перенести на более позднее время.