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Социальные гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом для возрастных работников

Автор Анжелика Орлёнок 31
Социальные гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом для возрастных работников

Актуально для возрастных работников. Что важно знать, если работодатель хочет уволить вас с работы по собственной инициативе

 

Увольнение по инициативе работодателя
без вины сотрудника*

Преимущественное право остаться на работе есть у тех, кому до пенсионного возраста остается не более 3 лет

 

Работал
менее 1 года

Работал
1 год и дольше

Срок предупреждения

До пенсии осталось менее 5 лет

1 мес.

2 мес.

Срок предупрежденияДо пенсии осталось менее 2 лет1,5 мес.

3 мес.

 

Работал
менее 1 года

Работал
1 год и дольше
Выходное пособие0,5 средней зарплаты

2 средних зарплаты

 

Работал
5 – 10 лет

Работал
10 – 20 лет		Работал
более 20 лет
Выплата за продолжительную работу**~1 зарплата~2 зарплаты

~3 зарплаты

 

* сокращается число работников, выполняющих одинаковые функции

** если в течение 3 мес. не трудоустраивается у того же самого работодателя

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