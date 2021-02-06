Социальные гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом для возрастных работников

Актуально для возрастных работников. Что важно знать, если работодатель хочет уволить вас с работы по собственной инициативе
Увольнение по инициативе работодателя
Преимущественное право остаться на работе есть у тех, кому до пенсионного возраста остается не более 3 лет
Работал
|Работал
1 год и дольше
Срок предупреждения
До пенсии осталось менее 5 лет
1 мес.
2 мес.
|Срок предупреждения
|До пенсии осталось менее 2 лет
|1,5 мес.
3 мес.
Работал
|Работал
1 год и дольше
|Выходное пособие
|0,5 средней зарплаты
2 средних зарплаты
Работал
|Работал
10 – 20 лет
|Работал
более 20 лет
|Выплата за продолжительную работу**
|~1 зарплата
|~2 зарплаты
~3 зарплаты
* сокращается число работников, выполняющих одинаковые функции
** если в течение 3 мес. не трудоустраивается у того же самого работодателя