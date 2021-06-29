Соцмин: что изменится с 1 июля?

Министерство труда и социальной защиты напоминает об изменениях, которые коснутся работающих, ищущих работу, одиноких пожилых людей, инвалидов, семей с детьми и других жителей страны с 1 июля.

По словам министра труда и социальной защиты Моники Навицкиене, Соцмин старается, чтобы каждый человек в стране – старик, работающий или ищущий работу, человек с ограниченными возможностями или ребёнок – почувствовал позитивные изменения. В ближайшем будущем Министерство труда и соц. защиты планирует предложить больше решений, которые обеспечат благополучие.

ПОДДЕРЖКА ПРОСТАИВАЮЩИХ РАБОТНИКОВ И РАБОТНИКОВ, ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ИЗ ПРОСТОЯ

Пособия по компенсации заработной платы будут выплачиваться до 31 августа, однако их интенсивность будет постепенно снижаться. За первый календарный месяц размер пособия составит 100%, но не более 90% от величины минимальной месячной заработной платы, т.е. 577 евро. В свою очередь, за второй календарный месяц – 60% от размера минимальной месячной заработной платы, т.е. 385 евро.

Работодатели также будут получать пособия за работников, вернувшихся из простоя. Это пособие будет выплачиваться за каждого сотрудника, у которого был объявлен простой сроком не менее 75 рабочих дней (или не менее 600 рабочих часов) в течение первых шести календарных месяцев после объявления карантина, а работодатель получал субсидию на заработную плату в течение простоя для поддержания рабочего места. За первый календарный месяц будет выплачено 100%, но не более 90% от величины минимальной месячной заработной платы. Субсидия за второй календарный месяц составит 60% от размера минимальной месячной заработной платы. Пособие будет выплачиваться до 31 августа и только в том случае, если указанный работник вернётся на своё рабочее место и будет работать.

ПОСОБИЯ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ЛИЦ

После отмены карантина последняя выплата в 260 евро достигнет самозанятых в июле (выплата за июнь). Пособия за июль и август выплачиваться не будут. Самозанятые лица, снявшие свою деятельность с учёта, смогут претендовать на пособие по поиску работы.

ПОСОБИЕ ПО ПОИСКУ РАБОТЫ

С 1 июля самозанятые лица, чья деятельность была снята с учёта не ранее, чем за 3 месяца до объявления чрезвычайного положения или карантина и которые подали заявление о предоставлении статуса безработного, смогут получить пособие по поиску работы. Это пособие в размере 212 евро будет выплачиваться до 31 августа.

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

С 1 июля получить пособие по безработице смогут лица, получающие пенсию по нетрудоспособности, пенсию по вдовству или сиротству, компенсацию в случае несчастного случая на работе, а также получатели социальной помощи. До сих пор им выплачивалась только разница между получаемым пособием и пособием по безработице.

ПОСОБИЕ ПО БОЛЕЗНИ

С 1 июля пособие по болезни в размере 100% заработной платы будет выплачиваться заболевшим COVID-19 сотрудникам, работающим в области здравоохранения, общественной безопасности, сфере поддержания общественного порядка или образования, где контакт с больными неизбежен или необходим, независимо от того, с кем контактировал работник – клиентом или коллегой.

ОДИНОКИЕ ЛЮДИ

С 1 июля за выплатой для одиноких людей, которое составляет 28 евро, смогут обращаться получатели социальной помощи и получатели небольших надбавок к пенсиям.

Заявление на получение этого пособия можно подать с 1 июля, но не позднее, чем через 12 месяцев с даты получения права на это пособие. Подать заявку можно будет не только онлайн или по прибытии в территориальный отдел Содры, но и по телефону.

Получить пособие для одиноких людей с 1 июля могут:

получатели социальной пенсии по старости,

получатели социальной пенсии по инвалидности (кроме детей с ограниченными возможностями до 18 лет),

получатели компенсации, если её получает лицо, достигшее пенсионного возраста или потерявшее 60% и более работоспособности,

получатели социальной пенсии,

получатели надбавки к пенсии, потому что их пенсия или сумма всех получаемых пенсий менее 260 евро.

Пособия для одиноких людей смогут получить и те вдовцы/вдовы, кто получает пенсии по социальному обеспечению или маленькие надбавки к пенсии, и которые ещё не имеют права на пенсию вдовца/вдовы или же получаемая пенсия вдовца/вдовы составляет менее 28,63 евро.

Вместо маленькой пенсии вдовца/вдовы эти лица смогут получать более высокую выплату для одиноких людей, если они откажутся от более низкой пенсии вдовца/вдовы.

На пособие для одиноких людей также будут иметь право престарелые лица или сироты с ограниченными возможностями, которые могут получить и выплаты для вдовцов/вдов, и выплаты для сирот, однако при этом выбрали пенсию для сирот.

При этом важно, что местом жительства такого человека была Литва, этот человек не находился в законном браке ни в Литве, ни за границей, либо брак распался.

С 1 июля при выделении денежной социальной помощи малоимущим (социальные пособия, компенсация за отопление, горячую и питьевую воду) пенсия по вдовству и пособие для одинокого человека не включаются в доход, а пенсии по вдовству не учитываются при определении финансовых способностей человека при оплате социальных услуг.

ОСОБЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

С 1 июля в силу вступят изменения, относящиеся к определению уровня особых потребностей пожилых людей. Средний и высокий уровни особых потребностей останутся в силе, поэтому с начала июля ещё больше пожилых людей смогут воспользоваться 50%-ной скидка на проезд в общественном транспорте.

Также важно, чтобы низкий уровень особых потребностей, доступных для пожилых людей, был приравнен к среднему уровню особых потребностей, и выдавалось новое свидетельство об ограниченных возможностях. При этом выявленные особые потребности повторно оцениваться не будут.

ЛИЧНЫЙ АССИСТЕНТ

С 1 июля помощь личного ассистента будет доступна всем людям с ограниченными возможностями, независимо от их возраста, степени тяжести или характера инвалидности.

Личный ассистент может оказать помощь дома или в общественном месте. Например, он может помочь с доставкой еды, добраться в нужное место, помочь в общении, управлении финансовыми ресурсами, организации досуга и отдыха, сопроводить или помочь добраться до работы, найти подходящий автомобиль и многое другое.

Если доход человека с ограниченными возможностями, нуждающегося в личном ассистенте, менее 256 евро, за помощь личного ассистента он платить не должен. Если доход выше – необходимо платить не более 20% стоимости оказания помощи, а индивидуальный взнос не должна превышать 20% дохода.

ЗАРПЛАТЫ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

С 1 июля зарплаты социальных работников вырастут. Коэффициент минимальной фиксированной заработной платы будет увеличен на 30% вместо нынешних 20%. Помимо этого социальные работники получат больше денег и за квалификационную категорию.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ ДЛЯ ВТОРОКЛАССНИКОВ

С 1 июля в силу вступят поправки, согласно которым с 1 сентября бесплатные школьные обеды без учёта дохода родителей будут доступны не только всем дошкольникам и первоклассникам, но и всем второклассникам. Подавать заявление на получение бесплатных обедов необходимости нет.

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