Соцмин: что надо знать о выплатах в период карантина

Поскольку более строгий карантин будет действовать в стране с 16 декабря по 31 января наступающего года, образовательный процесс в учебных заведениях будет осуществляться дистанционно, а дошкольники и ученики подготовительных групп будут заниматься обычным способом, очно.

Министерство социальной защиты и труда напоминает, в каких случаях выдается листок нетрудоспособности и выплачивается пособие по уходу за ребенком.

Дети детсадовского возраста и подготовительных групп

Детей этого возраста рекомендуется оставлять дома. В дошкольных и предшкольных образовательных учреждениях контактным способом смогут заниматься только те дети, у родителей которых нет возможности работать на дому и присматривать за ребенком. Если родители могут работать удаленно и им удается совмещать работу и уход за ребенком, дошколят лучше оставлять дома. Однако в этом случае нетрудоспособность и выплаты по уходу за ребенком не положены.

ВАЖНО! Ребенка до 6 лет нельзя оставлять без присмотра. Родители, усыновители или опекуны должны позаботиться, чтобы ребенок до 6 лет, а также ребенок с ограниченными возможностями, в соответствии с его спецпотребностями, без объективной необходимости не оставались одни без присмотра лиц старше 14 лет. Оставленным без присмотра не считается ребенок, который короткий период (до 15 минут) находится в безопасном месте с детьми 7-13 лет, которые могут о нем позаботиться в соответствии со своими возрастными возможностями.

Ученики начальных классов

Каникулы у младших школьников продолжаются с 14 декабря по 3 января. В период каникул, как обычно, обучение школьников не проводится, поэтому у родителей нет необходимости помогать ребенку в дистанционной учебе. Во время каникул для присмотра за здоровым ребенком листки нетрудоспособности не выдаются и выплаты по ним не производятся.

По окончании зимних каникул занятия у младших школьников, скорее всего, будут продолжаться удаленно. В случае, если дети будут заниматься на дому, бюллетени родителям, опекунам или работающим бабушкам-дедушкам могут выдаваться, выплаты по ним будут производиться.

Ученики 5-12 классов

Учащиеся средних и старших классов уже занимаются удаленно с 9 декабря. Дети этого возраста уже достаточно самостоятельны, и бюллетени по присмотру за ними не положены. Однако если удаленно в таких классах занимается ребенок с ограниченными возможностями до 21 года, листок нетрудоспособности может выдаваться, и, соответственно, в этом случае будут положены выплаты по присмотру за ребенком с ограниченными возможностями.

Учеба детей с ограниченными возможностями

Дети с ограниченными возможностями в специальных школах, а также в специальных классах общеобразовательных школ по программам основного или среднего образования продолжат и дальше обучаться контактным способом. Нетрудоспособность и выплаты по присмотру за этими детьми в таком случае не предоставляется.

Взносы по социальному страхованию осуществляют и выплаты могут получить:

* сотрудники, работающие по трудовому договору, государственные служащие, должностные лица и другие работники, состоящие в трудовых или служебных отношениях;

* лица, получающие авторские вознаграждения, доходы от спортивной или исполнительской деятельности;

* лица, осуществляющие индивидуальную деятельность;

* владельцы индивидуальных предприятий, члены малых товариществ, а также члены TŪB (Tikroji ūkinė bendrija) и KŪB (Komanditinė ūkinė bendrija);

* фермеры и их партнеры, размер хозяйства которых составляет не менее 4 EDV (Ekonominio dydžio vienetas), вне зависимости от того, декларируется ли доход;

* лица трудоспособного возраста со статусом творческого работника;

* некоторые другие категории лиц.

Владельцы бизнес-сертификатов, а также фермеры и их партнеры, размер хозяйства которых составляет менее 4 EDV (Ekonominio dydžio vienetas), взносы не осуществляют, поэтому выплаты получать не могут.

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