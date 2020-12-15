Новости Социальная информация

Соцмин: что надо знать о выплатах в период карантина

Автор Анжелика Орлёнок 4
Соцмин: что надо знать о выплатах в период карантина

Поскольку более строгий карантин будет действовать в стране с 16 декабря по 31 января наступающего года, образовательный процесс в учебных заведениях будет осуществляться дистанционно, а дошкольники и ученики подготовительных групп будут заниматься обычным способом, очно.

Министерство социальной защиты и труда напоминает, в каких случаях выдается листок нетрудоспособности и выплачивается пособие по уходу за ребенком.

Дети детсадовского возраста и подготовительных групп

Детей этого возраста рекомендуется оставлять дома. В дошкольных и предшкольных образовательных учреждениях контактным способом смогут заниматься только те дети, у родителей которых нет возможности работать на дому и присматривать за ребенком. Если родители могут работать удаленно и им удается совмещать работу и уход за ребенком, дошколят лучше оставлять дома. Однако в этом случае нетрудоспособность и выплаты по уходу за ребенком не положены.

ВАЖНО! Ребенка до 6 лет нельзя оставлять без присмотра. Родители, усыновители или опекуны должны позаботиться, чтобы ребенок до 6 лет, а также ребенок с ограниченными возможностями, в соответствии с его спецпотребностями, без объективной необходимости не оставались одни без присмотра лиц старше 14 лет. Оставленным без присмотра не считается ребенок, который короткий период (до 15 минут) находится в безопасном месте с детьми 7-13 лет, которые могут о нем позаботиться в соответствии со своими возрастными возможностями. 

Ученики начальных классов

Каникулы у младших школьников продолжаются с 14 декабря по 3 января. В период каникул, как обычно, обучение школьников не проводится, поэтому у родителей нет необходимости помогать ребенку в дистанционной учебе. Во время каникул для присмотра за здоровым ребенком листки нетрудоспособности не выдаются и выплаты по ним не производятся.

По окончании зимних каникул занятия у младших школьников, скорее всего, будут продолжаться удаленно. В случае, если дети будут заниматься на дому, бюллетени родителям, опекунам или работающим бабушкам-дедушкам могут выдаваться, выплаты по ним будут производиться. 

Ученики 5-12 классов 

Учащиеся средних и старших классов уже занимаются удаленно с 9 декабря. Дети этого возраста уже достаточно самостоятельны, и бюллетени по присмотру за ними не положены. Однако если удаленно в таких классах занимается ребенок с ограниченными возможностями до 21 года, листок нетрудоспособности может выдаваться, и, соответственно, в этом случае будут положены выплаты по присмотру за ребенком с ограниченными возможностями. 

Учеба детей с ограниченными возможностями

Дети с ограниченными возможностями в специальных школах, а также в специальных классах общеобразовательных школ по программам основного или среднего образования продолжат и дальше обучаться контактным способом. Нетрудоспособность и выплаты по присмотру за этими детьми в таком случае не предоставляется.

Взносы по социальному страхованию осуществляют и выплаты могут получить:

* сотрудники, работающие по трудовому договору, государственные служащие, должностные лица и другие работники, состоящие в трудовых или служебных отношениях;

* лица, получающие авторские вознаграждения, доходы от спортивной или исполнительской деятельности;  

* лица, осуществляющие индивидуальную деятельность;

* владельцы индивидуальных предприятий, члены малых товариществ, а также члены TŪB (Tikroji ūkinė bendrija) и KŪB (Komanditinė ūkinė bendrija);

* фермеры и их партнеры, размер хозяйства которых составляет не менее 4 EDV (Ekonominio dydžio vienetas), вне зависимости от того, декларируется ли доход;

* лица трудоспособного возраста со статусом творческого работника;

* некоторые другие категории лиц.

Владельцы бизнес-сертификатов, а также фермеры и их партнеры, размер хозяйства которых составляет менее 4 EDV (Ekonominio dydžio vienetas), взносы не осуществляют, поэтому выплаты получать не могут.

Больше новостей

Метки:

Актуальные новости

Съемки сериала «Друзья» в 2021 году

Автор Эвелина Никанорова
Сергей Шнуров снова станет отцом

Сергей Шнуров снова станет отцом

Автор Эвелина Никанорова

Там, где объявлен карантин, самозанятые люди могут обращаться за пособием

Автор RUSRADIO LT

Впереди – Велинес. Каких правил следует придерживаться

Автор RUSRADIO LT

Маски будут выдавать бесплатно

Автор RUSRADIO LT
О «рождественском туризме» и древних курганах

О «рождественском туризме» и древних курганах

Автор Анжелика Орлёнок

Растет площадь, на которой объявлен карантин

Автор RUSRADIO LT

Третья осенняя презентация Apple 2020 года

Автор Эвелина Никанорова

Праздники на карантине?

Автор RUSRADIO LT