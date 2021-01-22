Соцмин предлагает обращаться за финансовой поддержкой

Министерство социальной защиты и труда предлагает неправительственным организациям подавать заявки на получение финансовой поддержки в размере до 10 тысяч евро.

Всего на деятельность различных НПО выделяется около 1 миллиона евро. Заявки можно подавать с 23 января. Помощь будет предоставляться до тех пор, пока средства не будут израсходованы или пока не будет отменена экстремальная ситуация. Но не позднее конца этого года.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.