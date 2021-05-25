Соцмин: с июля будут устанавливать два уровня спецпотребностей

Соцмин сообщает, что с 1 июля останутся всего два уровня спецпотребностей человека, вместо нынешних трех, – средний и высокий.

Пожилые люди с установленным сейчас низким уровнем недуга должны обратиться в территориальное отделение Службы по установлению инвалидности и трудоспособности. Их потребности не будут оценивать заново. Легкий недуг будет приравниваться к среднему уровню спецпотребностей. При этом человеку выдадут новое удостоверение.

В то же время с середины года вырастут размеры льгот по инвалидности для пожилых людей. В частности, больше сеньоров смогут ездить на общественном транспорте за полцены. У них также будет возможность бесплатно сделать новый паспорт или ID-карточку.

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