Государственные учреждения Новости Социальная информация

Соцмин: с июля будут устанавливать два уровня спецпотребностей

Автор Анжелика Орлёнок 11
Соцмин: с июля будут устанавливать два уровня спецпотребностей

Соцмин сообщает, что с 1 июля останутся всего два уровня спецпотребностей человека, вместо нынешних трех, – средний и высокий. 

Пожилые люди с установленным сейчас низким уровнем недуга должны обратиться в территориальное отделение Службы по установлению инвалидности и трудоспособности. Их потребности не будут оценивать заново. Легкий недуг будет приравниваться к среднему уровню спецпотребностей. При этом человеку выдадут новое удостоверение.

В то же время с середины года вырастут размеры льгот по инвалидности для пожилых людей. В частности, больше сеньоров смогут ездить на общественном транспорте за полцены. У них также будет возможность бесплатно сделать новый паспорт или ID-карточку.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Послабления карантина, вступающие в силу с 24 мая

Послабления карантина, вступающие в силу с 24 мая

Автор Анжелика Орлёнок
Хитмейкеры GAYAZOV$ BROTHER$ представляют новый блокбастер «Позови на движ»

Хитмейкеры GAYAZOV$ BROTHER$ представляют новый блокбастер «Позови на движ»

Автор RUSRADIO LT
Covid-19 &#8211; главное за день

Covid-19 – главное за день

Автор RUSRADIO LT
Мот: «Ковчег»

Мот: «Ковчег»

Автор Эвелина Никанорова
Вторая прививка может быть перенесена на более позднее время

Вторая прививка может быть перенесена на более позднее время

Автор Евгений Русаков
Егор Крид и Нюша: клип «Mr. &#038; Mrs. Smith»

Егор Крид и Нюша: клип «Mr. & Mrs. Smith»

Автор Эвелина Никанорова
LAIMA RENDEZVOUS JŪRMALA

LAIMA RENDEZVOUS JŪRMALA

Автор RUSRADIO LT
Комиссия по чрезвычайным ситуациям обсудит масочный режим

Комиссия по чрезвычайным ситуациям обсудит масочный режим

Автор RUSRADIO LT
На подачу декларации о доходах осталась неделя

На подачу декларации о доходах осталась неделя

Автор Анжелика Орлёнок