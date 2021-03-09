"Содра": что важно знать самозанятым людям при декларировании доходов

При декларировании доходов людям, работающим самостоятельно, надо не забыть об оплате взносов социального страхования. “Содра” приводит важную информацию о том, сколько, когда и как надо будет заплатить.

До какого времени надо сделать выплаты за 2020 год?

Жители Литвы, которые в 2020 году осуществляли индивидуальную деятельность по справке, должны декларировать свои доходы Государственной налоговой инспекции (VMI) и заплатить налог на доход (GPM). В этом году это надо сделать до 3 мая.

От доходов, задекларированных в налоговой инспекции, надо также заплатить в “Содру” налоги государственного социального страхования (VSD) и обязательного медицинского страхования (PSD). Когда данные декларации будут обработаны, можно будет увидеть сумму, положенную к выплате, при присоединении к личному кабинету на странице sodra.lt/draudejui. Предварительный размер выплат можно подсчитать и введя данные в специальную табличку для подсчетов.

Точный размер выплат может подсказать и сотрудник “Содры”. Контакты назначенного вам специалиста можно найти там же, войдя в свою учетную запись на странице sodra.lt/draudejui.

Платежи за минувший год должны быть сделаны до последнего дня срока подачи годовой налоговой декларации в Государственную налоговую инспекцию, то есть до 3 мая.

Сколько положено платить в “Содру”?

Взносы в “Содру” уплачиваются от 90% налогооблагаемого дохода. При подсчете взносов в “Содру” надо учитывать, оплачивали ли вы текущие платежи PSD и VSD в минувшем году авансом.

Как правило, люди, которые осуществляют индивидуальную деятельность и не работают по найму, ежемесячно должны платить текущий взнос PSD. В период экстремальной ситуации и карантина таким работникам текущий взнос PSD можно не платить. Даже не оплачивая его, они все равно смогут получать медицинские услуги. Неоплаченный взнос обязательного медицинского страхования PSD за этот период надо будет оплатить в течение двух лет с даты окончания экстремальной ситуации и карантина. Однако это не освобождает жителей страны от оплаты взносов PSD из доходов, декларируемых налоговой инспекции. Что это означает?

Минимальный взнос PSD за текущий месяц составляет 6,98 от минимальной месячной зарплаты. В 2020 году эта сумма составляет 42,37 евро в месяц, или 508 евро в год. Например, после подачи декларации в налоговую инспекцию самозанятому человеку начисляется 700 евро взносов PSD от его дохода. Таким образом, если он ежемесячно не оплачивал рассчитанные текущие взносы в период экстремальной ситуации и карантина, после декларирования дохода он должен будет оплатить разницу между текущим платежом PSD и начисленным в зависимости от задекларированного дохода. То есть, 192 евро. А 508 евро можно будет заплатить в течение двух лет с даты окончания экстремальной ситуации и карантина.

Люди, которые осуществляют индивидуальную деятельность по справке, застрахованы социальным страхованием по возрасту, по болезни, материнству, а также медицинским страхованием, и имеют право на получение пенсии, выплаты по болезни, материнству или отцовству, по присмотру за ребенком и профессиональной реабилитации. Размеры выплат напрямую зависят от уплаченных взносов.

Самозанятые люди могли взносы государственного социального страхования платить весь год авансом и ежемесячно подавать отчеты SAV. Если человек весь год оплачивал платежи авансом от выбранной им суммы, после декларации доходов ему надо будет оплатить только разницу между положенными и уже оплаченными взносами.

Если платежи государственного социального страхования VSD человек вносит один раз в год, после декларации доходов ему надо будет оплатить всю рассчитанную сумму.

Важные изменения, связанные с условиями страхования

С февраля этого года самозанятые люди считаются застрахованными социальным страхованием по болезни и материнству, если они заплатили взносы государственного социального страхования и предоставили “Содре” отчет SAV о самозанятом лице за календарный месяц, предшествующий месяцу, в который возникло право на выплату.

Платежи социального страхования на тот же месяц, когда возникает право на получение выплат, могут заплатить только те самостоятельно работающие лица, которые взносы за прошедший месяц не заплатили из-за того, что в прошедшем месяце у них была временная нетрудоспособность или они получили выплаты по болезни, профессиональной реабилитации, материнству, отцовству или присмотру за ребенком или право на получение пособия возникло в тот же календарный месяц, когда они начали осуществлять свою деятельность.

Например, женщина, осуществляющая индивидуальную деятельность, беременна и планирует уйти в отпуск по материнству с апреля. Ей необходимо заплатить взносы по социальному страхованию за март до конца этого месяца. И до конца этого месяца подать в “Содру” отчет SAV. Важно – SAV отчет должен быть подан в том же месяце. Какую сумму взноса платить, выбирает сам человек.

Таким образом, если у женщины до отпуска по материнству наработан не менее 12 месяцев за последние 24 месяца стаж социального страхования по материнству, выплата за апрель будет назначена в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми документами и произведена в течение 7 рабочих дней со дня приема решения.

Если эта женщина, осуществляющая индивидуальную деятельность, не заплатит взносы социального страхования до конца марта, выплата по материнству ей будет назначена и произведена только тогда, когда в 2022 году она декларирует доходы за 2021 год и оплатит взносы социального страхования за положенный интервал. После декларирования ею доходов и оплаты налога может быть назначена и произведена выплата, на которую женщина получила право в апреле 2021 года.

Можно ли отложить оплату взносов?

Люди, испытавшие негативную деятельность пандемии, а также самозанятые люди, экономическая деятельность которых включена в список налоговой инспекции пострадавших от COVID-19, в период карантина могут подать в “Содру” специальное заявление. После этого взыскание платежей VSD и PSD с них будет временно приостановлено.

Такие самозанятые люди не позднее чем в 10-дневный срок после окончания карантина должны подать в “Содру” заявление об отсрочке выплаты накопленных взносов в упрощенном порядке. Это означает, что возникший долг можно будет погасить без процентов в течение 5 лет. Форму заявки можно найти здесь.

Однако следует помнить, что отсрочка выплаты взносов может повлечь за собой отмену пособий до тех пор, пока взносы не будут уплачены.