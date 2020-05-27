Listen to «“Содра” на оплату пенсий и пособий использует средства из накопленных резервов» on Spreaker.

В связи с ростом расходов и снижением доходов во время карантина “Содре” разрешено использовать для текущих выплат накопленный за пару лет резерв величиной в 600 млн евро. На эти средства будут финансироваться пенсии, выплаты по болезни, материнству и прочие.

Резервных средств должно хватить до конца текущего года. По прогнозам, в этом году доходы “Содры” будут на 500 млн евро меньше, чем планировалось.

Расходы их превысят почти на 700 млн евро.