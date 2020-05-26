Listen to «“Содра”, налоговая инспекция и Служба занятости открывают свои отделения, но принимают по записи» on Spreaker.

Со следующей недели открываются отделения «Содры», налоговой инспекции и Службы занятости. Поток посетителей в этих отделениях будет ограничен, регистрироваться надо заранее. Клиентам будет назначено конкретное время визита, они должны приходить в масках, соблюдать дистанцию. По мере возможности жителям по-прежнему рекомендуется пользоваться электронными услугами указанных ведомств.

Регистрация по телефону и интернету для визитов в «Содру» начинается уже с сегодняшнего дня. Налоговая инспекция сообщает, что в первую очередь будет обслуживать клиентов, у которых возникли вопросы с декларацией доходов, поскольку срок подачи документов истекает 1 июля.