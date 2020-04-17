“Содра” напоминает о необходимости заплатить взносы

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Декларация налогов в этом году началась 15 апреля, однако пока только для тех, кто занимается индивидуальной деятельностью. Между тем, Фонд социального страхования напоминает, что самозанятые также обязаны заплатить взносы в “Содру”. Взносы в Фонд социального страхования считаются и оплачиваются отдельно от налогов в Налоговую инспекцию. Узнать о суммах и расчётах можно, подключившись к личной странице “Содры” sodra.lt/draudejui.

Напоминаем, что налоговые декларации за 2019-й год нужно сдать до 1 июля, это же касается и оплаты взносов в Фонд социального страхования.