“Содра” объявила майский график выплат

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“Содра” объявляет майский график выплат.

В мае первые пособия по безработице получат те безработные, которые были уволены по причине эпидемии и зарегистрированы в Службе занятости в апреле.

Пособие по безработице начнет начисляться с 20 мая, и к концу месяца его получат все те, кому оно было начислено.

Остальные пособия — по болезни, по беременности и родам, а также пенсии — будут выплачиваются в соответствии с установленным графиком.