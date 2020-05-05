“Содра” объявила майский график выплат
Май 5, 2020 13:43
Listen to «“Содра” объявила майский график выплат» on Spreaker.
“Содра” объявляет майский график выплат.
В мае первые пособия по безработице получат те безработные, которые были уволены по причине эпидемии и зарегистрированы в Службе занятости в апреле.
Пособие по безработице начнет начисляться с 20 мая, и к концу месяца его получат все те, кому оно было начислено.
Остальные пособия — по болезни, по беременности и родам, а также пенсии — будут выплачиваются в соответствии с установленным графиком.