Listen to «“Содра” принимает посетителей только по предварительной записи» on Spreaker.

Несмотря на то, что с завтрашнего дня карантин в Литве будет отменен, “Содра” по-прежнему будет принимать посетителей только по предварительной записи. По словам представителей “Содры”, люди активно пользуются возможностью получить прямую консультацию — отделения “Содры” были открыты с 1 июня, и за это время их посетили около 11 тысяч жителей. Между тем, их просят регистрироваться заранее, чтобы обеспечить безопасность и клиентов, и работников, а также эффективно использовать рабочее время. Зарегистрироваться можно, заполнив форму на странице sodra.lt, или по номеру 1883. Каждый клиент получит номер и точное время визита.