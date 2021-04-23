Sodra звонит жителям Литвы и призывает их привиться

Sodra присоединилась к инициативе Правительства Литвы. На этой неделе её работники звонят пожилым людям по всей Литве, которые ещё не успели привиться, и призывают их вакцинироваться. Информацию о вакцинации сеньоры получают и с пенсией, которую им приносят на дом. По словам представителей Sodra, сегодняшние технологии позволяют быстро связаться с тысячами жителей, а телефонные звонки – это самый удобный для пожилых людей вид консультаций. Более подробную информацию можно найти здесь.

К лету у ЕС будет достаточно прививок для вакцинации большей части населения ЕС

Между тем к лету у ЕС будет достаточно препаратов для вакцинации большей части населения. Об этом рассказал комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон. При этом он не указал, имеет ли он в виду получение одной или двух необходимых доз вакцины. Отметим, что в настоящее время в странах ЕС привиты более 20% взрослых. Между тем в США этот показатель составляет около 50%.

В Германии впервые за долгое время отсутствовал сезон гриппа

Едем дальше. Нет худа без добра, как говорится. В Германии впервые за долгое время практически отсутствовал сезон гриппа. За зимний период в стране было выявлено чуть более 500 подтверждённых случаев заражения вирусом гриппа. Это наиболее низкий показатель за всё время ведения соответствующей статистики с 1992 года. Между тем во время предыдущего зимнего периода было выявлено около 180 тыс. заразившихся, а за зиму 2017/2018 годов от гриппа в Германии скончались около 25 тыс. человек.

В ходе эстафеты олимпийского огня зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

И в заключение выпуска. В Японии в ходе эстафеты олимпийского огня зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболевание было выявлено у полицейского, который регулировал движение для передачи огня в японской префектуре Кагава. Полицейский при этом соблюдал все необходимые требования безопасности. Напомним, что летняя Олимпиада в Токио должна была пройти ещё летом 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на один год. Несмотря на критику, Япония настаивает на проведении Олимпиады этим летом.