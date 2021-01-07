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Согласно данным Eurostat, жители Литвы чаще жалуются на шум у соседей, чем латыши и эстонцы

Автор RUSRADIO LT 4
Согласно данным Eurostat, жители Литвы чаще жалуются на шум у соседей, чем латыши и эстонцы

Самая высокая доля жителей, испытывающих проблемы из-за шума от соседей или с улицы, была зафиксирована на Мальте (28,3 процента). Далее следуют Нидерланды (26,6), Германия (26,1), Португалия (22,7), Люксембург (20,2) и Дания (20,1).

В Литве этот показатель составляет 13,3 процента, в то время как в Латвии он немного ниже – 13,1.

Эстония наряду с Хорватией и Ирландией попала в число стран ЕС с самой низкой долей жителей, жаловавшихся на шум в прошлом году. В этих трех странах показатель составляет 8,2 процента.

 

Согласно данным Eurostat, жители Литвы чаще жалуются на шум у соседей, чем латыши и эстонцы

Согласно данным Eurostat, жители Литвы чаще жалуются на шум у соседей, чем латыши и эстонцы

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